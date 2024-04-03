В Китае отменили наивысший уровень опасности

Министерство природных ресурсов Китайской народной республики (КНР) отменило красный, наивысший уровень опасности, который объявили из-за цунами после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване. Об этом сообщил министерский Центр предупреждения о цунами, пишет ТАСС.

Ведомстве уточнило, что землетрясение вызвало локальное цунами вблизи своего эпицентра.

В среду утром на Тайване произошло самое сильное землетрясение за 25 лет. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 по местному времени (02:58 мск), ощущались на всей территории Тайваня. Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. По его словам, толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях.

Отмечается, что 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясение магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в операциях по спасению после мощного землетрясения на острове. Согласно заявлению ведомства, вторая оперативная зона направила свои войска для предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях. Министерство также объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Ранее цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.