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В Японии выразили готовность помочь Тайваню в связи с землетрясением

Премьер Японии Кисида заявил о готовности помочь Тайваню после землетрясения

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Reuters

Япония готова оперативно оказать помощь Тайваню, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, слова которого передает ТАСС.

Таким образом глава японского правительства прокомментировал землетрясение, которое произошло рано утром 3 апреля у восточного побережья Тайваня. Он отметил, что правительство государства намерено принять все необходимые меры для устранения последствий природного катаклизма и продолжит собирать информацию о случившемся.

«Мы выражаем искренние соболезнования и оперативно окажем помощь в случае обращения», — добавил Кисида.

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения у восточного побережья Тайваня составила 7,5. Однако позже в японском национальном метеорологическом управлении заявили о пересмотре оценки магнитуды подземных толчков — в результате ее повысили до 7,7.

По данным телеканала TVBS, из-за природного катаклизма в одном из тайваньских городов оказались разрушены несколько зданий. Речь идет о городе Хуалянь, где в первые же мгновения землетрясения рухнуло целое сооружение.

Ранее в японской префектуре Окинава приостановили работу аэропорта из-за угрозы цунами.

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