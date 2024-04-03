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Названо предварительное число пострадавших при землетрясении на Тайване

Пожарные службы сообщили о первом погибшем при землетрясении на Тайване

В результате землетрясения на Тайване, предварительно, погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарные службы острова.

По данным агентства, более 50 человек получили ранения.

До этого Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что в результате землетрясения в уезде Хуалянь часть восьмиэтажного жилого здания обрушилась и наклонилась — восемь человек оказались заблокированными внутри.

Агентство Bloomberg передавало, что руководство компании TSMC, считающейся крупнейшим тайваньским производителем полупроводников, начало эвакуацию сотрудников своих заводов из-за мощного землетрясения.

Землетрясение произошло в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск) и было ощутимо на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15,5 км. После основного толчка в этом районе произошло более 20 афтершоков.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.

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