Тайвань задействовал военных для спасательных работ

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в операциях по спасению после мощного землетрясения на острове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Согласно заявлению ведомства, вторая оперативная зона направила свои войска для предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях.

Министерство также объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Представители ведомства отметили, что в уезде Хуалянь наблюдаются наклонение жилых домов и другие негативные последствия стихийного бедствия.

Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у побережья уезда Хуалянь на восточной части острова Тайвань. После этого произошло множество афтершоков.

Статистика говорит, что подземные толчки в уезде Хуалянь случаются чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5.

По меньшей мере восемь человек заблокированы в обрушившемся доме на Тайване. Сейчас собирается информация о пострадавших со всего региона. На текущий момент точной информации нет.

Ранее цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.