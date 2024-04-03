Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна ситуация на тихоокеанском побережье России после цунами в Японии

Гидрометслужба: цунами не угрожает Дальнему Востоку после землетрясения

close
100%
Татьяна Меель/РИА Новости

Мощное землетрясение у побережья Тайваня не приведет к образованию цунами у берегов российского Дальнего Востока. Об этом рассказал ТАСС глава Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

«Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья. Но мы будем вести мониторинг», — уточнила специалист.

Оценка магнитуды землетрясения, произошедшего утром 3 апреля у восточного побережья Тайваня, была повышена до 7,7. Об этом заявил представитель японского национального метеорологического управления.

Изначально сообщалось, что магнитуда подземных толчков составила 7,5. Однако впоследствии специалисты пересмотрели оценку магнитуды землетрясения, повысив ее до 7,7.

После землетрясения жителей островов, входящих в состав японской префектуры Окинава, предупредили об угрозе цунами. Гигантская волна уже достигла островов Ёнагуни, Исигаки и Миякодзима.

Высота цунами, достигшего острова Ёнагуни, составила 0,3 метра.

Поступают сообщения о разрушенных зданиях на Тайване. Количество пострадавших уточняется, некоторые люди оказались заблокированными в полуразвалившихся домах.

Ранее аэропорт на японской Окинаве прекратил прием и вылет рейсов после землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами