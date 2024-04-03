Стала известна ситуация на тихоокеанском побережье России после цунами в Японии

Мощное землетрясение у побережья Тайваня не приведет к образованию цунами у берегов российского Дальнего Востока. Об этом рассказал ТАСС глава Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

«Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья. Но мы будем вести мониторинг», — уточнила специалист.

Оценка магнитуды землетрясения, произошедшего утром 3 апреля у восточного побережья Тайваня, была повышена до 7,7. Об этом заявил представитель японского национального метеорологического управления.

Изначально сообщалось, что магнитуда подземных толчков составила 7,5. Однако впоследствии специалисты пересмотрели оценку магнитуды землетрясения, повысив ее до 7,7.

После землетрясения жителей островов, входящих в состав японской префектуры Окинава, предупредили об угрозе цунами. Гигантская волна уже достигла островов Ёнагуни, Исигаки и Миякодзима.

Высота цунами, достигшего острова Ёнагуни, составила 0,3 метра.

Поступают сообщения о разрушенных зданиях на Тайване. Количество пострадавших уточняется, некоторые люди оказались заблокированными в полуразвалившихся домах.

Ранее аэропорт на японской Окинаве прекратил прием и вылет рейсов после землетрясений.