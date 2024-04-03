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По меньшей мере восемь человек заблокированы в обрушившемся доме на Тайване

На Тайване минимум восемь человек находятся в частично обрушившемся здании

В результате землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване часть восьмиэтажного жилого здания обрушилась и наклонилась. По данным Центрального информационного агентства Тайваня, восемь человек оказались таким образом в ловушке.

Первый этаж здания на пересечении улиц Чжуншань и Чунцин был разрушен, а само здание сильно наклонилось, но осталось стоять. Спасатели, прибывшие на место, используют пожарные лестницы, чтобы помочь людям спастись из аварийного здания через окна.

Землетрясение произошло в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск) и было ощутимо на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15,5 км. После основного толчка в этом районе произошло более 20 афтершоков.

Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству пока не располагает информацией о гражданах России среди пострадавших.

После землетрясения цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.

В свою очередь в Японии жителей островов, входящих в состав японской префектуры Окинава, предупредили об угрозе цунами. Волна уже достигла островов Ёнагуни, Исигаки и Миякодзима.

Высота цунами, достигшего острова Ёнагуни, составила 0,3 метра. Информация о ситуации в других частях страны еще не поступала.

На фоне землетрясения руководство аэропорта Наха, расположенного в главном городе префектуры Окинава, временно остановило прием и отправление самолетов. Более того, всех находившихся в здании людей эвакуировали на третий этаж на случай цунами.

Ранее у побережья Тайваня было зафиксировано свыше 20 афтершоков.

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