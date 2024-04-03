У побережья Тайваня зафиксировано свыше 20 афтершоков

Более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5 зафиксировано у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщается на сайте Центрального метеорологического управления острова.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 3 апреля в 07:58 по местному времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.

До этого аэропорт Наха на южном японском острове Окинава временно приостановил прием и отправку самолетов из-за объявленной угрозы цунами после сильных землетрясений у побережья Тайваня.

Сообщалось также, что цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения магнитудой 7,5 у восточного побережья Тайваня.

Цунами высотой 0,3 метра также достигло побережья острова Ёнагуни. В связи с этим специалисты предупредили, что даже цунами в 30 см может быть опасно, а высота волны может увеличиться.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.