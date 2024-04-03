Россияне не обращались в посольство из-за угрозы цунами на Окинаве

Российские граждане не обращались к дипломатам после объявления угрозы цунами для островов, входящих в японскую префектуру Окинава. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии, передает ТАСС.

3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда же японские власти предупредил жителей префектуры Окинава об опасности цунами высотой до трех метров.

Позже телеканал NHK сообщил, что цунами достигло побережья японского острова Ёнагуни. Высота волны составила 0,3 метра. При этом журналисты не исключили, что высота цунами может измениться.

Спустя примерно 20 минут японское национальное метеорологическое управление заявило, что цунами достигло побережья острова Исигаки. Никакой информации о высоте волны не поступало.

На фоне природного катаклизма руководство аэропорта Наха, расположенного в главном городе префектуры Окинава, решило приостановить прием и отправку самолетов. Всех людей, в тот момент находившихся в здании, эвакуировали на третий этаж из-за опасности цунами.

Ранее на Тайване заявили о разрушении зданий после землетрясения.