Цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения магнитудой 7,5 у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщается на сайте японского национального метеорологического управления.

Высота цунами уточняется.

До этого цунами высотой 0,3 метра достигло побережья острова Ёнагуни. В связи с этим специалисты предупредили, что даже цунами в 30 см может быть опасно, а высота волны может увеличиться. Для островов Японии была объявлена угроза цунами высотой до трех метров.

2 апреля на севере главного японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмического явления находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки можно было ощутить в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата и на Хоккайдо.

В конце марта у побережья Фиджи произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.