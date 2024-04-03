В одном из городов на Тайване разрушен ряд зданий из-за землетрясения

Ряд зданий, расположенных в городе Хуалянь на Тайване, оказались разрушены в результате мощного землетрясения. О последствиях природного катаклизма сообщил местный телеканал TVBS.

По информации журналистов, 3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг подземных толчков располагался на глубине 15 км, уточняется в материале.

«Оно (землетрясение. — «Газета.Ru») ощущалось по всему Тайваню. <...> Ситуация в городе Хуаляне была серьезной — сразу рухнуло целое здание», — говорится в публикации.

Кроме того, повреждения получили еще несколько сооружений. При этом никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

В статье подчеркивается, что после землетрясения в стране были созданы специальные группы реагирования на чрезвычайные ситуации. Более того, специалисты уже начали сбор информации о последствиях стихийного бедствия и приступили к оказанию помощи гражданам.

До этого телеканал NHK сообщил, что цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Ёнагуни. Волна сформировалась из-за землетрясения, произошедшего у восточных берегов Тайваня. По данным японских корреспондентов, его магнитуда составила 7,5.

Ранее у побережья Курильских островов произошло землетрясение.