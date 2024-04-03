Цунами достигло японского острова Ёнагуни после землетрясения

Цунами достигло побережья японского острова Ёнагуни после того, как у восточных берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал NHK.

По информации журналистов, в настоящее время высота волны составляет 0,3 метра. Однако корреспонденты не исключили, что данное значение может увеличиться.

3 апреля к юго-западу от японского острова Окинава произошло землетрясение магнитудой 7,5. После этого власти страны предупредили местных жителей об угрозе цунами высотой до трех метров.

В потенциально опасной зоне оказались острова, входящие в состав префектуры Окинава. В том числе речь идет об островах Миякодзима и Яэяма, где цунами ожидалось в 9:10 по местному времени (3:10 мск).

За день до этого сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере главного японского острова Хонсю. Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Угроза цунами после природного катаклизма не объявлялась.

27 марта сотрудники Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили о землетрясении у побережья Фиджи. Его магнитуда достигла 6,7.

Ранее на японской АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс очищенной воды из-за землетрясения.