В России может появиться единый центр безопасности в области ИИ

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что в РФ уже в этом году может быть создан центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Данная инициатива обсуждается с министерством цифрового развития страны, сообщает издание «Ведомости».

Необходимо по принципу CERT (computer emergency response team — общепринятое название команд реагирования на инциденты информационной безопасности. — «Газета.Ru»), то есть обмена данными между участниками разных рынков и разработчиками ПО, создать единый центр исследования безопасности в области ИИ», — заявила Кулашова.

Она также добавила, что в классической кибербезопасности регулярно проверяются алгоритмы безопасной разработки программного обеспечения.

До этого заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в российские онлайн-сервисы необходимо внедрить механизм пользовательской маркировки ИИ-контента по аналогии с YouTube.

Ранее Nvidia представила базовую ИИ-модель GR00T для роботов-гуманоидов.