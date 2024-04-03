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У побережья Тайваня произошло еще одно землетрясение

У восточного побережья Тайваня произошло повторное землетрясение магнитудой 6,6

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Uwe Anspach/Global Look Press

У восточного побережья Тайваня произошло повторное землетрясение. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Магнитуда землетрясения составила 6,6.

До этого мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в юго-западном направлении от японского острова Окинава.

2 апреля на севере главного японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмического явления находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки можно было ощутить в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата и на Хоккайдо.

До этого специалисты казахстанских сейсмических станций зафиксировали землетрясение в Жамбылской области республики.

31 марта сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2 в районе Каш турецкого города Анталья.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.

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