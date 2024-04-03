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Сход лавин спрогнозировали в России

В России спрогнозировали сход лавин в горах пяти федеральных округов

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На этой неделе в горах пяти федеральных округов России ожидается высокий риск лавинных обвалов, что может привести к закрытию автомобильных дорог. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По данным института, существует опасность лавинных обвалов и снежных оползней в горных районах Дальнего Востока, Сибири, Юга, Северного Кавказа и в Мурманской области.

Эксперты отмечают, что особенно опасно будет в горах Краснодарского края и Адыгеи на высотах более 1500 метров, а также в Сочи, Ингушетии и Чеченской Республике на высотах свыше 1000 метров.

Так, в Мурманской области 3 апреля с 14:00 по местному времени будут проводиться противолавинные мероприятия на горе Айкуайвенчорр (над 16 км автодороги Апатиты — Кировск). Это горный район Хибин.

Также лавиноопасная ситуация сохраняется в горах Казахстана вблизи Алма-Аты. Спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в бассейнах рек Улкен и Киши, выше плотины «Аюсай» и в районе лавиносбора «Эдельвейс». На автодороге ГК Шымбулак — ледник Туюксу выставлены блокпосты. Проехать и пройти в этом направлении нельзя ни местным жителям, ни туристам.

Спасатели Казахстана настоятельно рекомендовали воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Ранее Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за непогоды.

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