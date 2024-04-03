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В Турции вспыхнули беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

В городах Турции прошли массовые протесты со стрельбой на улицах

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Umit Bektas/Reuters

В нескольких городах Турции прошли массовые протесты со стрельбой и поджогом покрышек на улицах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Массовые демонстрации начались минимум в шести крупных городах после решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. До этого он одержал победу, однако мандат предоставили кандидату от партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В связи с напряженной ситуацией местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля. При этом в соцсетях и СМИ, близких к Рабочей партии Курдистана, призывают жителей выходить на улицы.

Как передает Shot, десятки человек устраивают драки с полицией, стреляют из автоматов на улицах, поджигают покрышки и кидают коктейли Молотова в правоохранителей.

До этого официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявлял, что власти Турции не планируют объявлять досрочные всеобщие и президентские выборы после результатов муниципальных выборов, на которых партия действующего президента страны потерпела поражение.

Муниципальные выборы прошли в Турции 31 марта. По их итогам Эрдогану не удалось убедить избирателей в Стамбуле и Анкаре проголосовать за кандидатов от правящей партии, которую глава государства и возглавляет.

В результате действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохранили свои посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) добилась победы и во многих других регионах страны.

Ранее в Турции назвали возможного преемника Эрдогана.

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