В РФ предложили признать донорство крови благотворительной деятельностью

Инициативная группа членов Федерального собрания РФ подготовила законопроект, в случае принятия которого донорство крови будет приравнено к благотворительной деятельности. Об этом пишет газета «Ведомости».

По информации журналистов, документ планируют внести на рассмотрение в парламент 20 апреля. В этот день в стране отмечается Национальный день донора крови, уточняется в публикации.

В частности, авторы проекта предлагают включить «участие в донорстве крови и ее компонентов» в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности. То же касается участия граждан в мероприятиях, направленных на развитие донорства крови и его пропаганды.

Кроме того, парламентарии считают необходимым распространить на обучающихся норму о предоставлении дня отдыха в день сдачи крови. В настоящее время эта «льгота» прописана только в Трудовом кодексе РФ и касается исключительно работающих граждан.

При этом в пояснительной записке к документу подчеркивается, что донорство крови способствует эффективному оказанию медицинской помощи. Как отметили члены инициативной группы, российский врачи ежегодно делают переливания 1,5 млн жителей страны.

Законодатели добавили, что в вопросе развития донорства крови необходимо уделять особое внимание молодежи. Более того, страна нуждается «именно в регулярных донорах».

В связи с этим авторы документа предложили распространить на доноров крови меры поддержки волонтеров, включая предоставление дополнительных баллов к ЕГЭ и бесплатный проезд в общественном транспорте. Также не исключена грантовая поддержка проектов доноров и предоставление им доступа к тем или иным образовательным программам.

Ранее в ФМБА рассказали, сколько россиян сдали кровь для пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».