Юристы прокомментировали иск пострадавших в отношении владельцев «Крокуса»

Владельцам концертного зала «Крокус Сити Холл» может грозить до 10 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали юристы.

Гендиректор юридической компании «Партнер» Константин Горин считает, что уголовное преследование в отношении владельцев «Крокуса» возможно в случае, если возгорание концертного зала произошло в том числе в результате невыполнения требований пожарной безопасности.

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев уточнил, что речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

2 марта глава юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов сообщил, что в отношении владельцев «Крокус Сити Холла» было подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее после теракта на культурных площадках в России ввели новые меры безопасности.