В США заявили, что предупреждали РФ о возможной цели террористов

Американское руководство якобы более чем за две недели до теракта в Москве предупреждало российские власти, что целью боевиков может стать концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников из США.

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов <...> власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью», — говорится в публикации.

22 марта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник», но незадолго до начала выступления в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Тогда же в концертном зале произошли взрывы и начался пожар.

Боевикам удалось скрыться с места преступления, однако на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в Брянской области. Суд постановил арестовать мужчин и отправить в СИЗО до 22 мая. Впоследствии в рамках уголовного дела были арестованы еще шесть человек.

При этом 2 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США действительно предупреждали о возможном теракте на территории страны. Однако сообщение американских властей носило слишком общий характер, подчеркнул он.

Ранее на Украине признались в разжигании межнациональной розни в РФ на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».