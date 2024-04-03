В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

Власти Воронежской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — сообщил он.

Иные подробности об обстановке в Воронежской области к текущему моменту не поступали.

2 апреля на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов. Как рассказал глава местной администрации, в тот момент все имеющиеся в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) находились наготове.

При этом Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за ситуацией. В частности, он рекомендовал гражданам читать сообщения от правительства области и МЧС РФ.

Вечером 1 апреля в Воронежской и Курской областях также объявляли опасность атаки БПЛА. Представители властей призывали людей сохранять спокойствие и следить за оповещениями.

Особый режим был отменен в обоих регионах лишь на следующий день. Он действовал около восьми часов.

Ранее в ООН прокомментировали атаки дронов на Республику Татарстан.