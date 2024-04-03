Более половины россиян вынуждены нарушать режим питания из-за работы

Почти треть опрошенных (29%) россиян пропускают приемы пищи как минимум несколько раз в неделю, почти четверть (23%) — ежедневно, а почти половина (48%) — раз в месяц. Это показало исследование службы доставки еды «Кухня на районе», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большая часть жителей страны (72%) вынуждены пропускать на регулярной основе один прием пищи. Более одной пятой опрошенных пропускают по два приема пищи за один день (21%), а 8% — все три приема пищи в течение дня.

По результатам исследования, более трети россиян (38%) регулярно не завтракают, почти треть (31%) пропускают обед. Респонденты также рассказали, что могут исключить из рациона перекус — так делает каждый четвертый (25%). А 7% людей в России не ужинают вообще.

Более половины опрошенных (56%) пропускают хотя бы один прием пищи из-за работы, 36% — из-за бытовых хлопот. Также среди популярных причин можно выделить нехватку денег на питание (8%), проживание вне зоны действия доставок продуктов и готовой еды (6%), неумение готовить (4%) или отсутствие магазинов поблизости.

Интересно, что 42% россиян замечают, что пропуск приема пищи сказывается на уровне продуктивности, однако не считают это критичным. Еще 43% считают, что нехватка еды никак не отражается на уровне энергии. А для 14% россиян отсутствие еды играет большую роль и напрямую влияет на самочувствие.

Большинство — 83% — респондентов обращаются к сервисам по доставке еды раз в неделю, 14% несколько раз в неделю, а 3% каждый день.

Россияне также составили рейтинг популярных блюд с доставкой, в который вошли: пицца; суши и роллы; фастфуд; домашняя еда; супы; салаты и низкокалорийные блюда.

Россияне готовы изменить свой образ жизни для того, чтобы питаться полноценно и регулярно. Практически каждый третий (31%) считает, что следует больше зарабатывать, более трети опрошенных (38%) хотят планировать рацион заранее и закупаться готовой едой заранее (39%). Кроме того, 16% россиян готовы изменить свой график работы, а 5% даже рассматривают вариант бросить работу.

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