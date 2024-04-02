Власти Судана запретили нескольким топовым СМИ работать в стране

Власти Судана приняли решение о запрете работы популярных арабских каналов Al Arabiya и Al Hadath, а также канала Sky News в стране из-за нарушений журналистской этики. Указ об этом подписал министр культуры и информации республики Грахам Абдель Гадир, пишет ТАСС.

Согласно документу, копия которого была опубликована каналом Al Arabiya, работа трех СМИ была прекращена из-за их непрофессионализма и недостатка прозрачности. Лицензии каналов не были продлены в соответствии с указом.

Представитель Al Arabiya в Судане Лина Яакуб отметила, что власти неофициально уведомили о прекращении работы канала. Она также заявила, что каналы Al Arabiya и Al Hadath должны были продлить лицензии в текущем году, но Министерство культуры и информации Судана не разъяснило процедуру продления разрешений на работу в стране. Яакуб отвергла обвинения в адрес своих корреспондентов.

Al Arabiya — арабский телеканал, основанный в 2003 году. Он принадлежит саудовской медиагруппе MBC Group, доля правительства Саудовской Аравии в которой составляет 54%. Штаб-квартира канала находится в Dubai Media City в Объединенных Арабских Эмиратах. Al Hadath является дочерним каналом Al Arabiya и специализируется на политических событиях.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет нормального правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение.

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