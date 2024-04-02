В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Отбой опасности атаки БПЛА», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:34 по мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 2 апреля сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

2 апреля украинские дроны атаковали Татарстан. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек. Всего, по словам главы региона, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 17 воздушных целей на подлете к Белгороду. Выбиты окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома, в одной из школ поврежден фасад здания.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.