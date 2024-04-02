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В Иране заявили об отсутствии точных данных по пострадавшим при ударе в Дамаске

Миссия Ирана: число пострадавших при ударе Израиля по консульству неизвестно

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Firas Makdesi/Reuters

Здание консульства Ирана в Дамаске в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) Израиля было полностью разрушено, из-за чего точное число пострадавших неизвестно. Об этом заявила на заседания Совета Безопасности заявила заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади, передает ТАСС.

По словам Эршади, люди внутри консульства оказались в ловушке». Дипломат также назвала совершенный удар «ужасным преступлением».

«Израильский режим грубо нарушил Устав ООН, международное право, а также суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии», — сказала она.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагар заявлял, что израильские ВВС нанесли ракетный удар не по консульству Ирана, а по военному объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Дамаске.

Ракетный удар был нанесен вечером 1 апреля. Атаку провели на западе Дамаска, где проживают в том числе военные советники из КСИР.

Ранее Иран пригрозил ответить на удар Израиля по своему консульству в Дамаске.

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