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В Ижевске влюбленные школьники вышли из дома и пропали

В Ижевске пара школьников сбежала из дома, их телефоны включились в Адлере

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Телеграм-канал «Kub Mash»

Волонтеры ищут влюбленных школьников, которые ушли из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, 13-летняя девочка и 15-летний молодой человек покинули дом 23 марта и отключили мобильные телефоны. При этом оба не предупреждали о своих планах взрослых.

Накануне пара ненадолго включила смартфоны. Благодаря этому удалось выяснить, что школьники находятся в Адлере.

В день исчезновения девочка с русыми волосами и карими глазами была одета в сиреневую куртку, черные штаны и темные ботинки. Вместе с ней был юноша с темно-русыми волосами и карими глазами. Когда его в последний раз видели, на молодом человеке была серая куртка, клетчатая рубашка и черные джинсы.

На данный момент поиски продолжаются.

До этого в Уфе пропали дети 14 и 13 лет. Мальчики взяли с собой рюкзаки с едой и отправились в лагерь «Чайка», но позже их вещи были найдены в двух километрах от организации. По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии пропавшего школьника нашли живым в 20 километров от дома.

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