Учительница совратила и изнасиловала ученицу вместе со своим мужем

В Великобритании осудили пару, которая долгое время насиловала ученицу начальной школы. Об этом сообщает Metro.

46-летняя Джули Моррис работала в начальной школе Святого Георгия в Тайлдесли, недалеко от Манчестера. Вдвоем с мужем ей удалось совратить одну из своих малолетних учениц. В интимной переписке супруги называли жертву «маленькой игрушкой». Кроме того, они снимали секс с девочкой на камеру и издевались над ней. Эти записи также были приложены к уголовному делу, приговор по которому недавно вынес суд.

«Ее поведение противоречит тому, что должно лежать в основе деятельности учителя, обязанного заботиться о детях <...> Моррис была ответственной за обеспечение безопасности в своей школе, и это делает ее преступление еще более шокирующим,» — заключила в своем отчете комиссия, рассмотревшая этот случай в феврале.

В итоге Джули, признавшуюся в содеянном, отправили в тюрьму на 13 лет и запретили ей преподавать детям в течение неопределенного срока. Ее мужа Дэвида Морриса приговорили к 16 годам лишения свободы, его признали виновным в семи случаях изнасилования и 13 случаях склонения ребенка младше 13 лет к сексуальным действиям.

Ранее в США учительница изнасиловала школьника и отделалась 60 днями тюрьмы.