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Мужчина сдал полиции соседа, пожаловавшись на запах марихуаны из его квартиры

Во Франции жандармы задержали мужчину после жалобы его соседа на запах конопли

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Christophe Ena/AP

Во Франции молодой человек оказался за решеткой после жалобы своего соседа на запах конопли. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел в конце марта в коммуне Пиньян, департамент Эро. Сосед фигуранта, обеспокоенный стойким запахом марихуаны, в конце концов заявил о нем в полицию.

Жандармы быстро отреагировали и вскоре прибыли по указанному адресу. Оказавшись на месте они поняли, что хозяин выращивает коноплю не для личного употребления. В итоге правоохранители изъяли у мужчины наркотики на сумму €54 тыс., упаковочный материал, а также помповое ружье и боеприпасы. Подозреваемый был задержан и помещен под судебный надзор.

Ранее школьница из Москвы рассказала полицейским об отце, употребляющем наркотики.

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