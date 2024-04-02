Мужчина сдал полиции соседа, пожаловавшись на запах марихуаны из его квартиры

Во Франции молодой человек оказался за решеткой после жалобы своего соседа на запах конопли. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел в конце марта в коммуне Пиньян, департамент Эро. Сосед фигуранта, обеспокоенный стойким запахом марихуаны, в конце концов заявил о нем в полицию.

Жандармы быстро отреагировали и вскоре прибыли по указанному адресу. Оказавшись на месте они поняли, что хозяин выращивает коноплю не для личного употребления. В итоге правоохранители изъяли у мужчины наркотики на сумму €54 тыс., упаковочный материал, а также помповое ружье и боеприпасы. Подозреваемый был задержан и помещен под судебный надзор.

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