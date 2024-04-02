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В Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью

В Петербурге 10-летний ребенок попал в реанимацию с гематомами

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Shutterstock

В Петербурге госпитализировали десятилетнюю девочку, которую в больницу привела мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, мать привела ребенка в больницу из-за болей в животе. Врач решил передать пациентку другим специалистам, после чего обратился в полицию и описал ситуацию.

Девочку направили в больницу имени Раухфуса. У пациентки нашли закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела.

Правоохранители побеседовали с матерью ребенка. По словам женщины, ее дочь недавно совершила проступок и «получила ремня». Врачи не согласны с такой версией. Специалисты предполагают, что часть травм пациентка получила раньше.

Данные о произошедшем направят в СК РФ.

До этого в Узбекистане женщина истязала племянницу. По версии правоохранителей, тетя присматривала за девочкой и в какой-то момент отправила ее делать домашнее задание. Девочка соврала, что выполнила его. Позже родственница узнала, что ей сказали неправду, поэтому стала сильно щипать племянницу, схватила кусок дерева и избила.

Ранее родственники похитили подростка и два месяца морили его голодом.

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