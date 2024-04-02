В Воронежской области грузовики столкнулись с машиной и загорелись

В Воронежской области произошла массовая авария с участием большегрузов. об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Павловском районе, на 689-м километре автодороги М-4 «Дон». На участке столкнулись два грузовика и легковая машина, большегрузы загорелись.

На кадрах с места инцидента заметно, что огонь охватил часть грузовика. Легковой автомобиль после столкновения смяло. О количестве пострадавших не сообщается.

На данный момент на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Движение на участке полностью перекрыто.

До этого в Московской области, на 28-м километре автодороги М2 «Крым» грузовик столкнулся с семью легковыми машинами. Во время инцидента пострадали два человека, им оперативно оказали медицинскую помощь. О степени тяжести травм информация отсутствует.

Ранее в Нижнем Новгороде большегруз влетел в машину и протащил ее по трассе.