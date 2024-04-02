Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области грузовики столкнулись с машиной и загорелись

В Воронежской области в ДТП загорелись два грузовика

close
100%
«Полиция Воронежской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»

В Воронежской области произошла массовая авария с участием большегрузов. об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Павловском районе, на 689-м километре автодороги М-4 «Дон». На участке столкнулись два грузовика и легковая машина, большегрузы загорелись.

На кадрах с места инцидента заметно, что огонь охватил часть грузовика. Легковой автомобиль после столкновения смяло. О количестве пострадавших не сообщается.

На данный момент на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Движение на участке полностью перекрыто.

До этого в Московской области, на 28-м километре автодороги М2 «Крым» грузовик столкнулся с семью легковыми машинами. Во время инцидента пострадали два человека, им оперативно оказали медицинскую помощь. О степени тяжести травм информация отсутствует.

Ранее в Нижнем Новгороде большегруз влетел в машину и протащил ее по трассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами