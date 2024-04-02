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В МВД рассказали, каких иностранцев не коснется ограничение пребывания в России

Ограничение пребывания иностранцев в РФ не коснется иностранцев, получивших ВНЖ

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Илья Питалев/РИА Новости

Ограничение на временное пребывание для иностранцев в России сроком до 90 дней в год не коснется некоторых из них. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, данный режим временного пребывания прекращает действие, если иностранный гражданин получил вид на жительство (ВНЖ), разрешение на временное проживание, разрешение на работу, патент, а также предоставил трудовой договор. Все это подтверждает продление ему срока временного пребывания в РФ, заявила Волк.

Так она пояснила причины сокращения срока пребывания иностранцев в РФ без получения документов для проживания, учебы или работы, содержащиеся в новом законопроекте МВД.

Как подчеркнула Волк, такие меры приняты «в целях обеспечения безопасности».

До этого в России завершили работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Законопроект был внесен в правительство России 29 марта. Он содержит целый рад нововведений.

Всем иностранным гражданам при въезде в Россию придется пройти процедуру дактилоскопирования.

Для всех иностранных граждан будет создаваться цифровой профиль, представляющий собой совокупность всех сведений о них.

Все миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране, будут заменены на единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Ограничение временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан будет ограничено 90 днями (в отличие от действующих норм — от 90 дней до полугода).

В России появятся реестры работодателей и иностранных работников.

Ранее сообщалось, что россияне получили рекордное число ВНЖ в одной стране.

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