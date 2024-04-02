В Нижневартовске задержали мужчину, зазывавшего школьников к себе в гости

Жители Нижневартовска заподозрили мужчину в педофилии и обратились в полицию. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре.

Взрослые узнали о том, что неизвестный пристает к школьникам, и известили о происходящем правоохранителей. Горожане рассказали, что подозрительный мужчина пытается познакомиться с подростками и зовет их к себе в гости. В итоге подозреваемого нашли и задержали.

«Личность мужчины установлена. Он доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку и опрашивают задержанного и свидетелей.

Ранее в Ростове-на-Дону прохожий спугнул педофила, который преследовал двух девочек.