Россиянка отсудила более 600 тысяч рублей за скользкий и заснеженный двор

Жительница Челябинска добилась выплаты компенсации за перелом тазобедренного сустава, который она получила в своем дворе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.

В феврале прошлого года пожилая женщина шла домой, поскользнулась и упала на правое бедро во дворе, который не был очищен от снега и льда. Горожанка почувствовала острую боль, попыталась подняться, но так и не смогла встать самостоятельно. Дойти до квартиры ей помог прохожий, оттуда она вызвала скорую помощь. Пострадавшую немедленно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом тазобедренного сустава, в результате женщине потребовались хирургическое вмешательство, амбулаторное лечение и длительная восстановительная реабилитация.

Позднее она обратилась в суд с иском к управляющей компании. Ответчик был признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанности по содержанию придомовой территории, и в итоге суд назначил потерпевшей компенсацию в размере более 613 тыс. рублей. Тем не менее управляющая компания не хотела возмещать местной жительнице ущерб, и тогда в дело вмешались судебные приставы.

«В отношении управляющей компании Калининского района Челябинска было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации. После того, как денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет отделения, они были перечислены пострадавшей женщине», — отметили в УФССП.

Ранее ярославец отсудил у аквапарка 120 тысяч рублей из-за падения на скользком полу в туалете.