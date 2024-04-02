Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане прошел семинар для студентов по противодействию терроризму

Фонд содействия борьбе с терроризмом провел семинар для студентов в Дагестане

close
100%
«РГВК «Дагестан»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РГВК «Дагестан»»

Более тысячи студентов дагестанских вузов стали участниками семинара по противодействию терроризму, организованном фондом содействия борьбе с этим негативным явлением в республиканском доме дружбы. Об этом сообщил Тelegram-канал РГВК «Дагестан».

Студентам рассказали о современном терроризме, его проявлениях, роковых последствиях и о том, как ему противостоять.

Принявший участие в конференции заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров отметил, что жители республики во все времена объединялись для борьбы с общим врагом.

«В 1999 году жители республики отбили атаки международных бандформирований, в 2010-х удерживали соотечественников от присоединения к ИГИЛ» (организация запрещена в России), — сказал Рамазан Джафаров.

Также он напомнил, что накануне дагестанские силовики предотвратили готовящийся взрыв на набережной Каспийска.

Напомним, 1 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Дагестане боевиков, финансировавших нападение на «Крокус Сити Холл».

Позже появилась информация , что задержанные планировали устроить теракт в Каспийске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами