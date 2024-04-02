В Дагестане прошел семинар для студентов по противодействию терроризму

Более тысячи студентов дагестанских вузов стали участниками семинара по противодействию терроризму, организованном фондом содействия борьбе с этим негативным явлением в республиканском доме дружбы. Об этом сообщил Тelegram-канал РГВК «Дагестан».

Студентам рассказали о современном терроризме, его проявлениях, роковых последствиях и о том, как ему противостоять.

Принявший участие в конференции заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров отметил, что жители республики во все времена объединялись для борьбы с общим врагом.

«В 1999 году жители республики отбили атаки международных бандформирований, в 2010-х удерживали соотечественников от присоединения к ИГИЛ» (организация запрещена в России), — сказал Рамазан Джафаров.

Также он напомнил, что накануне дагестанские силовики предотвратили готовящийся взрыв на набережной Каспийска.

Напомним, 1 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Дагестане боевиков, финансировавших нападение на «Крокус Сити Холл».

Позже появилась информация , что задержанные планировали устроить теракт в Каспийске.