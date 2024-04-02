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Подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени

В Пензе 17-летний юноша «заминировал» вуз из ревности и был осужден

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Shutterstock

Подростка из Пензы осудили за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

По версии правоохранителей, 17-летний юноша узнал о переписке своей знакомой с другим молодым человеком и решил ему отомстить. Для этого подросток скачал специальную программу, чтобы скрыть свои данные, и от имени «соперника» позвонил в МВД и сообщил о минировании корпуса ПГУ.

«Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сообщается в публикации.

На следующий день молодой человек снова позвонил в дежурную часть и рассказал о новом акте терроризма, который не был подтвержден.

Правоохранители оперативно нашли юношу, в отношении подростка возбудили уголовное дело. Россиянина лишили свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.

Ранее в Приморье мужчина «заминировал» аэропорт, чтобы удержать работавших на него иностранцев.

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