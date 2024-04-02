Лагерь «Орленок» потратит 1,6 млн рублей на закупку оружия для борьбы с беспилотниками

Всероссийский детский центр «Орленок» собирается потратить 1,6 млн рублей на противодроновые ружья. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В тендере указано, что детский лагерь в Краснодарском крае собирается купить два переносных прибора для подавления БПЛА с 9-кратным оптическим прицелом с защитой от вибрации. Поставщика, как ожидается, определят 3 апреля, а срок подачи заявок истекает уже сегодня.

Ружья, каждое из которых стоит 800 тыс. рублей, должны иметь встроенные антенны с высокой мощностью для подавления всех используемых дронами частот в диаметре 500 метров. Кто именно из сотрудников центра будет применять эти устройства, пока неизвестно. В настоящее время в некоторых образовательных учреждениях на юге страны уже проводят тренировки по использованию беспилотников и их уничтожению.

До этого в Госдуме призвали проводить для школьников инструктаж о действиях при атаке дронов.

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