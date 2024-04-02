Медиаменеджер оценила интерес аудитории Telegram к выставке «Россия»

Гости выставки «Россия» на ВДНХ посещают ее целыми семьями и активно делятся впечатлениями от увиденного в соцсетях, заявила медиаменеджер Кристина Потупчик во время ток-шоу «Выставка «Россия» как место притяжения семей», состоявшегося в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



Эксперт отметила, что с начала года в Telegram было опубликовано 33 тыс. сообщений о выставке «Россия» с упоминанием темы семьи.

Она подчеркнула, что пик упоминаний выставки пришелся на 23 января, когда президент России Владимир Путин посетил ВДНХ и объявил о старте Года семьи в России.

По мнению Кристины Потупчик, выставка «Россия» сплачивает семьи и способна занять все время гостей города, приехавших на праздники.

Также она рассказала о зарождении на выставке новой традиции — здесь играют свадьбы, включая бракосочетания по национальным и региональным традициям.

Как отметила участвующая в ток-шоу на площадке ЭИСИ телеведущая Юлия Барановская, выставка лучше всего может рассказать детям о России, показать страну в миниатюре.

«Ребенку не может быть не интересна страна, в которой он живет», — сказала телеведущая.

Она выделила большие интерактивные возможности выставки, приведя в пример стенды, на которых дети могут, например, учиться выстраивать семейный бюджет или получить научные знания в игровой форме.

Мощный образовательный заряд и возможность общения с первыми лицами страны и известными экспертами, по мнению телеведущей, дают мероприятия российского общества «Знание», которые проходят в том числе и на площадке выставки.

Другой гость студии ЭИСИ — политтехнолог Макар Вихлянцев — отметил, что большинство детей, кроме самых маленьких, выбирают на стендах более содержательные активности. Комментируя внимание к выставке со стороны старшего поколения, эксперт охарактеризовал ее, как место перезагрузки классического восприятия образа страны.

«Выставка «Россия» вдохнула «новый старый» смысл в том, что ВДНХ — это то место, где показывают, как нужно, как может быть», — подчеркнул Макар Вихлянцев.

Студия ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» стала площадкой для обсуждения современной повестки и презентаций собственных исследований института.