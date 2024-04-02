В Челябинске врачи спасли мужчину с раком молочной железы

Врачи Челябинска прооперировали мужчину, у которого диагностировали рак молочной железы. Об этом сообщает Челябинский центр онкологии и ядерной медицины.

Россиянин обратился к специалистам после того, как заметил уплотнение правой молочной железы. Во время исследований выяснилось, что у 63-летнего мужчины появилась злокачественная опухоль.

Пациента быстро прооперировали. На данный момент его уже выписали из больницы.

По словам специалистов, рак молочной железы диагностируют не только у женщин. Ежегодно только в Челябинской области заболевание находят у одного-двух мужчин. В случае с таким пациентом отличие заключается в тканях – они более жесткие и плотные.

В центре онкологии напомнили о необходимости самоосмотра и периодических визитов в больницу, чтобы не пропустить заболевание.

Ранее эндокринолог Ксения Урбанова рассказала, в каких случаях увеличение груди у мужчин может указывать на рак.