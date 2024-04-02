Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске врачи спасли мужчину с раком молочной железы

Хирурги Челябинска прооперировали мужчину с раком молочной железы

close
100%
Freepik

Врачи Челябинска прооперировали мужчину, у которого диагностировали рак молочной железы. Об этом сообщает Челябинский центр онкологии и ядерной медицины.

Россиянин обратился к специалистам после того, как заметил уплотнение правой молочной железы. Во время исследований выяснилось, что у 63-летнего мужчины появилась злокачественная опухоль.

Пациента быстро прооперировали. На данный момент его уже выписали из больницы.

По словам специалистов, рак молочной железы диагностируют не только у женщин. Ежегодно только в Челябинской области заболевание находят у одного-двух мужчин. В случае с таким пациентом отличие заключается в тканях – они более жесткие и плотные.

В центре онкологии напомнили о необходимости самоосмотра и периодических визитов в больницу, чтобы не пропустить заболевание.

Ранее эндокринолог Ксения Урбанова рассказала, в каких случаях увеличение груди у мужчин может указывать на рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами