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Российские подростки не менее семи раз выстрелили в ровесника из травмата

В Перми подростки обстреляли своего сверстника из травматического пистолета

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Depositphotos

Подростки обстреляли своего сверстника у гаражей в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщает информагентство Ura.ru.

По словам матери 13-летнего мальчика, накануне вечером ее сын столкнулся с двумя ровесниками около школы №153. Они стали хвастаться травматическим оружием и выстрелили в ботинок ее ребенку, а затем произвели несколько выстрелов по ногам. Пострадавший вернулся домой и рассказал о произошедшем матери, та обратилась в травмпункт.

Всего на теле школьника медики обнаружили семь следов от пуль. Родительница полагает, выстрелов могло быть больше, и собирается писать заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю инцидент пока не комментировали.

Ранее на Урале неизвестный выстрелил в автомобиль с ребенком.

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