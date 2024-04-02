Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области госпитализировали мальчика, в которого случайно выстрелил друг

В больницу Таганрога доставили раненого мальчика, в которого выстрелил друг

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В Ростовской области ребенок во время игры выстрелил в сверстника из пневматического ружья. Об этом на сообщила пресс-служба МКУ «УПЧС Неклиновского района».

Инцидент произошел 31 марта на территории Неклиновского района. По предварительным данным, один из играющих на улице детей случайно нажал на курок пневматического оружия, принадлежащего соседу, и ранил своего друга в запястье.

Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь. Медики приняли решение доставить ребенка в детскую городскую больницу Таганрога с проникающим пулевым ранением в руку. Врачи диагностировали у юного пациента открытый перелом правой кисти и извлекли пульку, застрявшую в ране.

В МВД по Ростовской области произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Ингушетии подросток выстрелил в сестру из отцовского ружья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами