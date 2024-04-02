В Ростовской области госпитализировали мальчика, в которого случайно выстрелил друг

В Ростовской области ребенок во время игры выстрелил в сверстника из пневматического ружья. Об этом на сообщила пресс-служба МКУ «УПЧС Неклиновского района».

Инцидент произошел 31 марта на территории Неклиновского района. По предварительным данным, один из играющих на улице детей случайно нажал на курок пневматического оружия, принадлежащего соседу, и ранил своего друга в запястье.

Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь. Медики приняли решение доставить ребенка в детскую городскую больницу Таганрога с проникающим пулевым ранением в руку. Врачи диагностировали у юного пациента открытый перелом правой кисти и извлекли пульку, застрявшую в ране.

В МВД по Ростовской области произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Ингушетии подросток выстрелил в сестру из отцовского ружья.