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В Ростове убрали цветы с мемориала погибшим в «Крокусе»

Цветы с мемориала погибшим в «Крокусе» в Ростове унесли на могилы бойцов СВО

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Maxim Shemetov/Reuters

В Ростове-на-Дону цветы с мемориала жертвам теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» перенесли на могилы погибших в зоне специальной военной операции российских солдат. Об этом сообщает портал «161.Ru».

«Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» был временным. Городская администрация решила передать принесенные ростовчанами игрушки и цветы в нашу благотворительную организацию. Мы решили, что будет правильным возложить букеты на могилы бойцов, похороненных в Секторе мужества на Аллее героев. Отдать им дань памяти», — заявила пресс-секретаря фонда «Милосердие-на-Дону» Мария Гиченко.

В муниципальной «Службе городских кладбищ» отметили, что перенос цветов не был согласован, но родственников погибших российских солдат поставили в известность насчет возложения цветов.

Отдельно в «Милосердии-на-Дону» отметили, что детские игрушки будут собраны и переданы в детские дома Донбасса.

До этого в России провели памятные мероприятия на девятый день после теракта в «Крокусе».

Ранее был раскрыт изначальный план теракта в «Крокусе».

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