Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до семи

Число пострадавших во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Елабуге увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«Тяжелых нет, легкая и средняя степени [тяжести]», — рассказали в службе о раненых.

Все пострадавшие являются студентами «Алабуга Политеха».

Об атаке беспилотников стало известно рано утром 2 апреля. В результате атаки, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах.

Как заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, Украина испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, поставок со стороны Запада становится все меньше, поэтому она предпринимает усилия, чтобы максимально использовать дроны.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. Всего система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.