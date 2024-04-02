Казачий атаман Дьяконов записал обращение к президенту Франции

Из-за политики Запада, в том числе Франции, был запущен механизм гражданской войны на Украине в 2014 году, заявил в своем обращении к французам и президенту Франции Эмманюэлю Макрону верховный атаман международного Союза казаков воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.

Обращение атаман записал в станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего дома.

Николай Дьяконов обвинил в его разрушении, в том числе, Францию, поставляющую Украине оружие, и пообещал восстановить строение.

Он отметил, что в этом доме 1804 года постройки до 2014-го жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении.

Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими российскими военными вступил в сдавшийся Париж в 1814 году.

«Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наемников с нашей святой русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое «Березина»», — заявил Николай Дьяконов.