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Казачий атаман Дьяконов записал обращение к президенту Франции

Атаман Дьяконов попросил Макрона убрать своих наемников с российской земли

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Из-за политики Запада, в том числе Франции, был запущен механизм гражданской войны на Украине в 2014 году, заявил в своем обращении к французам и президенту Франции Эмманюэлю Макрону верховный атаман международного Союза казаков воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.

Обращение атаман записал в станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего дома.

Николай Дьяконов обвинил в его разрушении, в том числе, Францию, поставляющую Украине оружие, и пообещал восстановить строение.

Он отметил, что в этом доме 1804 года постройки до 2014-го жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении.

Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими российскими военными вступил в сдавшийся Париж в 1814 году.

«Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наемников с нашей святой русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое «Березина»», — заявил Николай Дьяконов.

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