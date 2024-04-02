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Улицу Дзержинского в Кирове хотят переименовать в улицу Райана Гослинга

Житель Кирова предложил переименовать улицу Дзержинского в улицу Райана Гослинга

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Kirsty Wigglesworth/AP

Житель Кирова запустил петицию о переименовании улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал журналистам автор шуточной петиции Даниил Домрачев, идея дать новое название улицы возникла у него из-за «абсурдности» советской топонимии. Назвать одну из самых длинных улиц в Кирове именем Феликса Дзержинского было ошибкой, так как революционер «никогда не любил Вятку и в страхе сбежал из нее в 1899 году, купаясь в Каме».

Кроме того, по словам Домрачева, Дзержинский был атеистом, а по улице, названной его именем, регулярно проводят крестный ход. Активист считает, что кандидатура Гослинга является в этом случае более подходящей, так как актер — христианин, который невероятно популярен в России.

«Его хотя бы знают и любят, при том конкретно с городом его ассоциировать так же нельзя. <...> А вообще я больше всего на свете хочу вернуть историческое название Вятке», — заключил кировчанин.

Ранее в Киеве предложили поставить памятник псу Патрону вместо памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

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