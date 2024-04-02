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Судимый петербуржец попытался заманить в подъезд двоих маленьких детей

В Петербурге мужчина пытался заманить к себе домой двоих маленьких детей

Петербуржец пытался заманить детей к себе домой. Об этом сообщает паблик «Юго-Запад Спб».

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина направляется с двумя маленькими детьми к подъезду и предлагает зайти с ним. Россиянин обещает им сладости, но дети говорят ему, что подождут рядом с дверью и высказывают опасения о намерениях мужчины. Они также добавляют, что мать запрещает им куда-то идти с незнакомыми людьми.

Как сообщает «АиФ», мужчину поймали. Известно, что 48-летний петербуржец предложил двум пятиклассницам пойти с ним в подъезд. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные преступления. О деталях не сообщается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, в рамках которого мужчина может получить пожизненное заключение.

Ранее московского пенсионера, ходившего по школам под видом ветерана, обвинили в растлении детей.

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