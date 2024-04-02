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Российские студенты внесли свои предложения в новый нацпроект «Молодежь России»

Росмолодежь поддержала предложения МГЕР в нацпроект по развитию будущего России

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Пресс-служба Сбера

Более 7,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и студентов из 75 регионов страны подали свои инициативы в новый нацпроект, о запуске которого президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Среди предложений — открытие центров обучения волонтеров в регионах, проект инициативного бюджетирования по реализации лучших студенческих идей, проект «Наставник Z», в рамках которого участники спецоперации будут работать с молодежью в учебных заведениях.

В партии отметили, что Росмолодежь поддержала эти предложения «Молодой гвардии Единой России».

Помимо этого, активисты МГЕР предложили включить в нацпроект обучение и продвижение в политике участников и волонтеров СВО, а также курс по подготовке и обучению управлению БПЛА в образовательных учреждениях.

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, активисты движения выделили шесть основных направлений, по которым поступило больше всего инициатив.

Он добавил, что в МГЕР планируют привлекать к участию в реализации предложений и нового нацпроекта волонтеров «Единой России», участников СВО, общественные молодежные объединения и студенческие сообщества.

Как отметила замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова, важно, чтобы именно молодежные инициативы нашли отражение в нацпроекте.

«Нацпроект «Молодежь России» именно для этого и разрабатывается», — заявила парламентарий.

Вклад МГЕР в разработку нацпроекта она назвала востребованным.

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