Количество пострадавших при атаке на Татарстан выросло до 13

Количество студентов, которые пострадали из-за атаки беспилотника на Татарстан, выросло до 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть двое лиц, не достигших 18 лет. Всех студентов доставили в больницу, после чего отпустили пятерых долечиваться на дому, а восьмерых госпитализировали с травмами легкой и средней тяжести.

Врачи отметили, что жизни пострадавших угрозы нет, им оказывают необходимую медпомощь.

2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.

Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в разговоре с Welt отмечал, что Киев обладает дронами, которые способны преодолеть расстояние более тысячи километров.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку на Татарстан.