Монтер пути признал вину в ДТП автобуса с поездом в Ярославской области

В Ярославской области после столкновения автобуса и поезда задержали монтера пути. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 1 апреля на переезде станции Берендеево. В ДТП на железнодорожных путях погибли семь пассажиров рейсового автобуса.

По предварительным данным, монтер пути, который исполнял обязанности дежурного по железнодорожного переезда, при срабатывании автоматического устройства заграждения при приближающемся поезде, отключил его, чтобы автобус успел проехать. Работник прошел медицинское освидетельствование: в момент исполнения своих служебных обязанностей он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Вину свою признаю полностью, явка с повинной была написана добровольно», — заявляет на камеру задержанный монтер пути.

В ближайшее время СК обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее в РЖД заявили, что выплатят по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП на переезде.