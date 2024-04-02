Задержан один человек после ДТП автобуса и поезда в Ярославской области

Монтер пути задержан после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде станции станции Берендеево в Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в момент аварии монтер был пьян. При срабатывании автоматического устройства заграждения переезда при приближающемся поезде мужчина опустил его, тем самым освободив проезд автобусу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании монтеру меры пресечения.

Как писала Baza, в крови у монтера было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

1 апреля на переезде в селе Берендеево Переславль-Залесского района Ярославской области столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Очевидцы сообщали, что автобус резко заглох на ж/д путях. При этом машинист поезда несколько раз просигналил, но не снизил скорость, так как было уже поздно.

Семь человек погибли, машинист поезда пострадал.

Ранее сообщалось, что родственникам погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей.