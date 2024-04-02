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Mash: общее число задержанных в Таджикистане по делу «Крокуса» выросло до 20

Mash: 11 подозреваемых в связи с терактом в «Крокусе» задержали в Таджикистане

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Количество подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе Сити Холле», задержанных в Таджикистане, выросло до 20 человек. Об этом сообщает Mash.

По данным журналистов, еще 11 предполагаемых преступников выявили под Вахдатом в кишлаках Норак и Рогун. В данный момент задержанных проверяют на связи с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Следствие считает, что они собирались устроить теракт в Душанбе.

29 марта ряд СМИ сообщили, что в Таджикистане задержали девять человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация запрещена в России) и предполагаемыми террористами из «Крокуса». Личности задержанных неизвестны. Кроме того, местные журналисты сообщили о пропаже всех родственников одного из подозреваемых в теракте, задержанного в России.

Отмечалось, что задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны. Им помогали российские силовики, находящиеся в Душанбе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что задержанным в Таджикистане по делу «Крокуса» пока не предъявили обвинения.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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