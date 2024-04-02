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Появилась версия исчезновения двух подростков в Уфе

В Башкирии спасатели нашли в реке сапог одного из пропавших подростков

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Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

В Уфе спасатели четвертые сутки ищут двух пропавших подростков, в ходе обследования акватории реки Белой была найдена обувь одного из мальчиков. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС республики Башкортостан.

За три дня поисков двух пропавших 30 марта школьников водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы обследовали более 7 500 квадратных метров акватории реки Белой, местность также осматривали с дронов. На берегу реки сотрудники МЧС нашли сапог, предположительно одного из пропавших подростков, возможно дети могли утонуть.

Напомним, 14-летний Дамир и 13-летний Павел ушли из дома и не вернулись. Они взяли с собой рюкзаки с едой, которые затем были найдены примерно в двух километрах от лагеря «Чайка», куда собирались мальчики. По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Известно, что перед исчезновением школьники обманули родителей.

Ранее в Бурятии пропавшего школьника нашли живым в 20 км от дома.

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