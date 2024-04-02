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Туристы перевернулись на лодке и застряли в реке с крокодилами

Inside Edition: в США туристы перевернулись на лодке и оказались в воде с крокодилами

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CBS Miami

В США туристы перевернулись на лодке оказались в одной реке с крокодилами, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, девять пассажиров оказались в воде, кишащей рептилиями, когда их лодка перевернулась во время тура по реке. По словам одного из участников экскурсии, группа провела в воде 10 минут, пока рядом плавали крокодилы. После этого прибывшие спасатели доставили людей не берег.

К счастью, туристы отделались легким испугом. Крокодилы, плававшие рядом, не стали на них нападать. Позже в полиции заявили, что капитан перевернувшейся лодки был арестован.

«У него не было ни лицензии на права управления лодкой, ни документа о прохождении курса безопасности на воде», — говорится в заявлении. Туристическая фирма, организовавшая экскурсию, отказалась от комментариев.

Ранее в ЮАР жена отбила мужа от крокодила с помощью бревна.

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